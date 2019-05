Zwijgen over moord blijft ongehoord

In Nederland lopen meer dan duizend moordenaars rond die nooit werden bestraft. Ze ontsprongen de dans omdat politie en Openbaar Ministerie er niet in slaagden de identiteit van de moordenaars te achterhalen. Méér dan duizend moordenaars die nooit verantwoording aflegden, maar hun leven weer oppakten alsof er niets is gebeurd. Het is eigenlijk een niet te bevatten aantal.