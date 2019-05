Het is goed dat de overheid meer openheid van zaken geeft over crimineel gedrag onder asielzoekers. Niettemin zijn de cijfers schokkend. De politie registreerde vorig jaar 4600 misdrijven, waarbij de verdachte een asielzoeker is. De strafbare feiten variëren van mishandeling tot winkeldiefstal en van moord tot verkrachting.