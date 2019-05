’Betere doorstroming bij lagere snelheid’

Zelf beweer ik al jaren dat als iedereen bereid is om altijd 110 km per uur te rijden (vrachtauto's uitgesloten) op de snelweg dat de doorstroming veel beter wordt. Men hoeft niet, of in elk geval veel minder in te halen. Een probleem is namelijk dat lang niet iedereen bereid is om 120 of 130 km te gaan rijden waar dat mag.

Omdat vrachtauto's (bijna) altijd 90 km rijden gaan de 100 of 110 km rijders met die snelheid inhalen. De 130 km rijders moeten afremmen en weer optrekken. Dat zorgt voor files en oponthoud. Het zou ook een heleboel filevorming schelen als alle vrachtauto's 90 km per uur gaan rijden en de rechter baan houden. Dat zal m.i. wonderen verrichten.

Aad van der Gulik, Lisse