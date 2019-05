Brief 3: ’Kiezer herkent zich niet meer in beleid’

We hebben dan over het Klimaatakkoord, waarvan de wind- en zonneparken voor ons land de grootste bedreiging zijn voor de leefbaarheid van mens en dier. Kernenergie? Nooit van gehoord.

We hebben het dan over een dreigende Europese begroting, met een daarbij behorende geldstroom van Noord naar Zuid. Naar Italië, waar verhoudingsgewijs vijf keer meer eigenaren van hypotheekvrije huizen zijn dan in ons land.

We hebben het dan over het gemis van een Europese aanpak om de mensen in Afrika een redelijk bestaan te geven en de asielstroom doet verminderen. We hebben het dan over het binnenhalen van buitenlandse arbeiders teneinde de lonen kunstmatig laag te houden en daardoor jonge mensen uitzicht op een behoorlijke toekomst ontnemend.

Een paar voorbeelden die het veranderende stemgedrag van normale fatsoenlijke mensen verklaren. Als onze minister-president niet meer zoekt naar verbinding, wie dan nog wel?

Niek Gahrmann, Zoetermeer

