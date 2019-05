Brief 1: ’Roep om Nexit is eigen schuld’

Zou Baudet ook een Nexit willen als de EU zou doen waar ze voor opgericht was? Ik betwijfel dat, want veiligheid, vrij verkeer van goederen diensten en personen en bevorderen van handelsbelangen zal, in de basis, geen weerstand oproepen.

De weerstand tegen de EU in de huidige vorm is opgeroepen door de enorme bemoeizucht en het invoeren van regeltjes en wetjes die de landen juist beperken in de basisgedachte van de EU. Daarnaast zal de kiezer het niet ontgaan dat Frankrijk en Duitsland als de twee grootste landen bepalen wat wel en niet mag en dat om hun eigen belangen niet te schaden.

De brullende leeuw die Mark Rutte af en toe zegt te zijn is een gelaten katje in Brussel en laat zich spinnend aaien door de andere lidstaten.

Dus, kom op Thierry zet Rutte terug op de wereld en vecht voor een bestendig EU-lidmaatschap zoals dat ooit bedoeld is (en verkocht is aan de burger) maar met een eigen visie op de Nederlandse belangen en cultuur.

Corrie Geerders, Alkmaar

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: