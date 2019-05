’Jong moeder zijn heeft voordelen’

Het maakt niet zo veel uit hoe jong of oud je bent, maar als je later wil genieten van je kleinkinderen, zou ik toch eerder beginnen aan kinderen. Want als je straks 80 jaar bent en er worden nog kleinkinderen geboren, dan krijg je daar niet zo’n band mee, want dan woon je al in een bejaardenhuis en dan kun je niet meer oppassen ....!

Ik was 55 jaar toen ik oma werd, dat is een mooie leeftijd!

Pauline Top, Zijdewind