’Verhoging gasprijs geen verrassing’

Heel voorzichtig en subtiel wordt het al aangekondigd. Het gas zal in 2020 weer duurder gaan worden. Dit bericht was natuurlijk al van tevoren bekend want wanneer iedereen druk bezig is om het gasverbruik te minderen, wordt er minder gas verbruikt en wordt er minder omzet gemaakt en wordt er minder verdiend.

En alle milieuverhalen ten spijt wordt dat weer rechtgetrokken met een verhoging doorberekend aan Jan met de pet.

Peter Borst, Beverwijk