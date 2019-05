Leuk bedacht maar ik zal het niet kopen want ik heb al jaren een rolletje pedaalzakjes in de autodeur liggen. Eén tot twee keer per week heb ik zo’n zakje vol met van alles en nog wat aan troep en gooi ik dan netjes thuis in de vuilniszak.

Het is simpelweg een kwestie van beschaving om geen troep op straat te gooien. Zolang mensen dit niet inzien zullen zij ook geen Flextrash gaan kopen, het is gewoon gemakzucht van de gemiddelde automobilist.

Op straat staan ook genoeg prullenbakken en toch zie ik mensen lege flesjes, blikjes, lege pakjes sigaretten zo op straat gooien terwijl de prullenbak in zicht is.

Desalniettemin hoop ik dat ze veel succes zullen boeken, hopelijk zijn er nog genoeg beschaafde mensen die het wel willen kopen voor een beter milieu.

P. van Neck, Rotterdam