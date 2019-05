’Verdoezelen delicten verkleint draagvlak’

Zware misdrijven zijn verdoezeld. Ook het OM ging lang niet in alle zaken tot vervolging over als het een asielzoeker betrof. Dat voelen slachtoffers als een mokerslag.

Bovenstaande is voor de meeste Nederlanders geen verrassing. Hetzelfde gebeurt in Duitsland, Zweden en Denemarken. Waarschijnlijk met de gedachte; „niets zeggen, want anders verliezen we het draagvlak onder de mensen”. Juist hierdoor is het draagvlak verloren gegaan.

Mensen hebben de ogen niet in de zak! Het treft hen juist als eerste. Met het verdoezelen van dit soort zware zaken verliezen mensen ook het vertrouwen in de rechtstaat.

Het heeft de maatschappij in verdraagzaamheid juist uit elkaar gedreven.

Wilma Beskers, Borculo