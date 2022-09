Niets is groter dan de Holocaust

Buitenland

’FBI nam 11.000 documenten en 90 lege mappen mee uit Trumps resort in Florida’

De FBI vond begin vorige maand meer dan 11.000 overheidsdocumenten tijdens de huiszoeking in het resort van oud-president Donald Trump. Die lagen niet alleen in dozen in een opslagruimte, zoals eerder al duidelijk werd, maar werden ook gevonden in het persoonlijke kantoor van Trump. Verder werden ti...