’Vakantie weg door zwabberbeleid’

Dat is natuurlijk heel makkelijk van de premier. Maar dankzij dit blunderende beleid van het kabinet zijn de coronabesmettingen in Nederland in zeer korte tijd explosief gestegen. Op de Europese coronakaart kleurt Nederland straks weer donkerrood. Daardoor kunnen tienduizenden gezinnen niet op een wel verdiende vakantie naar het buitenland als gevolg van quarantaine-maatregelen die tegen Nederlandse vakantiegangers zullen worden ingesteld. Schandelijk en treurig.

A. Luermans, Maastricht