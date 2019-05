’Dierenwelzijn moet hoger op agenda’

De Nederlandse vee-industrie begaat bijna 4 miljard wetsovertredingen per jaar, blijkt uit onderzoek van Dier&Recht en Varkens in Nood. Er wordt nauwelijks tegen opgetreden; de NVWA is ernstig onderbemand en heeft kennelijk andere prioriteiten!

Dode en creperende dieren in stallen maken steeds meer mensen radeloos van woede en onbegrip. Natuurlijk is het bezetten van een varkensstal in Boxtel niet goed te praten. De vraag is echter wel: waarom heeft de agrarische sector het zover laten komen? En datzelfde geldt ook voor de oogluikend toegestane massale wetsovertredingen door veehouders in de bio-industrie. Waarom moeten duizenden dieren elk jaar levend verbranden?

Minister Schouten was er als de kippen bij om de dierenactivisten te veroordelen. Zij stelt, dat de boeren voor ons eten zorgen, maar vergeet er bij te vertellen, dat slechts een klein gedeelte van de productie voor de Nederlandse markt is en de rest verdwijnt naar het buitenland.

Het zou het kabinet sieren wanneer het ook afstand nam van wetsovertredingen in de intensieve veehouderij. Tijd voor een beschaafde en dus diervriendelijke samenleving!

Ed Albers