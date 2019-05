Uitslag Stelling: Pijn in de portemonnee

Het kabinet heeft er alles aan gedaan om de koopkracht in stand te houden, benadrukte minister Wiebes (Economische Zaken) deze week. Volgens de bewindsman is het nu toch echt aan de werkgevers om over de brug te komen. Veel respondenten vinden echter dat van overheidswege nog best wat te verwachten valt. „Dat de prijzen harder stijgen dan de lonen, ligt toch echt aan het kabinet.” Zo vindt bijna iedereen de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% een slechte zaak. „Zoals ook de verhoging van de energiebelasting. Een onzalig plan.” Een respondent noemt het ’walgelijk’ dat het kabinet nu richting werkgevers wijst.

Stellingdeelnemers hameren erop dat ze willen weten waar ze aan toe zijn. „Het is totaal ondoorzichtig. De loonbelasting is weliswaar verlaagd, maar daar tegenover staan de hogere btw, belasting op energie, hogere gemeentelijke heffingen en ga zo maar door. De burger weet echt niet meer of hij aan het einde van het jaar nou een plus heeft of een min.” Waarschijnlijk om dezelfde reden hechten opvallend weinig stemmers (6%) nog veel geloof aan de cijfers die onder andere het CPB ons geregeld voorspiegelt. Een respondent begrijpt het niet: „Dit kabinet verkeert in uitstekende economische omstandigheden, maar zuigt de bevolking leeg door last op last te stapelen. En ondertussen worden we bedrogen met valse koopkrachtplaatjes.”

Een andere stemmer zegt zich ronduit ’bedonderd’ te voelen: „Bij die plaatjes zijn twee derde van de lasten niet meegenomen. Bovendien zijn de lasten die de gemeenten heffen er niet in meegenomen en die verschillen zijn enorm.”

Bijna alle stemmers vinden dat het kabinet te laconiek is geweest met de koopkracht. Bijna iedereen voelt dit in zijn portemonnee. Een stemmer: „Wiebes en het hele kabinet hebben gewoon de verkeerde maatregelen genomen.” En: „Het trieste is dat de hoogconjunctuur over zijn top heen is. Dat geeft de werkgever weer het excuus dat de salarissen niet verhoogd kunnen worden.” Een van de stemmers stelt voor het minimumloon omhoog te doen. „Hier profiteert de hele onderkant van de samenleving van.” Een andere stelt juist voor de uitkeringen te bevriezen zodat de overheidsuitgaven dalen. „Dat geld zou dan ten goede kunnen komen aan het werkende deel van de samenleving.”

„De koopkracht gaat ook stijgen als er eindelijk eens iets aan de pensioenen wordt gedaan”, meent een ander. „Iedereen heeft het maar over de lonen van de werkenden; ook het pensioen blijft al jaren achter.”

De vakbeweging krijgt het in de reacties flink te verduren. „De bonden kunnen geen vuist maken. Wie is er nou nog lid van de bond?” En: „De vakbonden zijn niet met hun tijd meegegaan en staan nu buitenspel.”

Dat ondanks de economie de lonen niet stijgen, zou volgens veruit de meeste respondenten mogelijk kunnen leiden tot sociale onrust met stevige stakingsacties. „Dat moeten we op de koop toe nemen. Laat het een ’hete zomer’ worden.” Een ander: „Die onrust komt vast al naar voren bij de komende verkiezingen.”