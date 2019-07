’Oranje blanco finale in’

En dat is een voordeel al zullen ze het trauma van het verloren WK 1974 en de verliezen na verlenging in 1978 en 2010 natuurlijk niet kunnen uitwissen. De vrouwen zitten in een flow en na de twaalfde overwinning op rij op een groot toernooi is niets uitgesloten tegen de torenhoge favoriet de VS.

Met de getoonde team-spirit, het gebikkel op het middenveld, het afgedwongen geluk en de ijzersterke aanval kunnen ze zondag Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven !

Bas Overmars,

Amsterdam