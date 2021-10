Brief 1 ’Slangenkuil bij FC Barcelona’

Bekijk ook: Hoe het avontuur van Ronald Koeman bij zijn droomclub FC Barcelona eindigde in een nachtmerrie

Eigenlijk is afreizen naar dat land om als trainer aan de slag te gaan bij voorbaat kansloos. FC Barcelona vormt hierin de meest meedogenloze slangenkuil die je kunt vinden. Niets ontziende politieke spelletjes en de bestuurders die in wezen aan de touwtjes hangen van de socio’s en het Spaanse journaille kiezen per definitie de kop van de makkelijkst te offeren persoon

Het is te hopen dat een trainer als Erik ten Hag een eventuele verleiding kan weerstaan; er liggen binnen Europa ongetwijfeld mooie kansen bij clubs die veel stabieler zijn en trainers de kans en de tijd geven om iets op te bouwen.

R. van Wagtendonk, Blaricum

