Bescherm de basis van een vrije samenleving

„Een open samenleving is gebaseerd op een vrij en onbelemmerd debat waarbij het beste idee aan invloed wint.” Geen vanzelfsprekendheid meer. „Kunst is een persoonlijke uiting waarbij het de kunstenaar vrijstaat zijn eigen woorden en beelden te kiezen. Hij of zij wordt daarbij slechts begrenst door eigen artistieke inzicht en geweten.” Ook dit, is geen vanzelfsprekendheid meer. De fundamenten van de vrijzinnig liberale democratische samenleving zijn vooralsnog stevig genoeg, maar er zijn dus scheurtjes zichtbaar. Die scheurtjes worden in de eerste plaats veroorzaakt door gewelddadige patriarchaten uit een andere tijd en plaats, maar deels doen we ons dat zelf aan.