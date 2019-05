’Gesjoemel cijfers te zot voor woorden’

Het gesjoemel met cijfers over asielzoekers is al jaren aan de gang. Dit om het linkse ideaalbeeld van een multiculturele samenleving in stand te houden. Dat onze regering dat toestaat is natuurlijk te zot voor woorden.

Wat gebeurt er eigenlijk met al die aangiftes en misdaden die nu onder het tapijt zijn geschoven? In hoeverre horen wij iets over een vervolging? Of is dat ook al in nevelen gehuld?

Overigens mag de heer Halbers van mij meteen vertrekken.

J. Elbersen, Veldhoven