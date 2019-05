’Verlies geen tijd, onderzoek kernenergie’

Gezien het feit dat de bouw van zo'n kerncentrale heel wat jaren in beslag neemt, praat je dan over een hoop verloren tijd. Zon- en windenergie zijn erg mooi, maar op de dagen dat beiden het af laten weten, zul je nog steeds op een conventionele manier het hele vermogen aan energie moeten kunnen opwekken.

Dat betekent simpelweg dat er naast al die windmolen- en zonneparken nog steeds een behoorlijk aantal, snel reagerende elektriciteitscentrales (op gas?) nodig blijven. Kernenergie zou daar mooi bijpassen en als er nu al onderzoek gedaan wordt, verlies je geen tijd en ben je waarschijnlijk goedkoper uit.

Schiphol op zee was in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook zo'n onderwerp wat steeds vooruit werd geschoven en daardoor nu onbetaalbaar geworden is.

Peter Vooges, Kudelstaart