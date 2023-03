Brief 3 ’BBB wordt gediscrimineerd’

Nu zie je vooral aan de linkse kant van het politieke spectrum dat ze niet willen luisteren naar andere stemmen. BBB wordt min of meer al gediscrimineerd en gediskwalificeerd, en wel in de meest walgelijke en strafbare bewoordingen. Daarmee maakt links ook duidelijk dat zij zich alleen met linkse wetenschappelijke rapporten inlaten. Wetenschap mag echter alleen wetenschap heten als het neutraal is, alleen daar komt waarheidsvinding tot stand.

Joost de Wit, Oosterend

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: