’Schandelijke controles op Schiphol’

Een controle is oké, twee controles ook nog wel goed, maar 3 keer controleren is een beetje veel. Mannen werden van vrouwen gescheiden, alle handbagage werd van boven tot onder gecontroleerd en telefoons bekeken: “Waarom is dit doosje leeg, wat heeft er ingezeten, waarom heeft u dit gebruikt, met wie heeft u contact gehad, waar gaat u heen na Schiphol?”

Een schandelijke vertoning, uitgevoerd door jonge mensen die aan het beging van hun carriére staan, griezelig.

Vera Vonk