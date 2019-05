’Ambtenarenkliek verziekt de boel’

Er zijn al ettelijke ministers weggestuurd of hebben moeten opstappen door onvoldoende informatie of achterhouden van gegevens van heden of verleden. Komt het nu bij niemand op dat die ambtenarenkliek de boel verziekt ?

We horen namelijk nooit dat er ambtenaren weggestuurd worden. Terwijl men toch kan aannemen dat een nieuwe minister niet alles van heden en verleden kan weten. En afhankelijk is wat hem/haar wordt aangeleverd. Waarom kijkt de Kamer niet eens naar de oorzaak van al die ellende?

Gé v. d. Berg, Leiderdorp