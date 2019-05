Uitslag Stelling: Duncan kán niet verliezen...

De verwachtingen zijn hooggespannen. Vooral ook omdat de bookmakers de Nederlandse inzending grote kans op de zege toedichten. „Maar vaak eindigt dat in een deceptie”, zo waarschuwen wel opvallend veel stellingdeelnemers.

„Er is een bijna hysterische sfeer ontstaan, mede door de showbizzpers dat ’wij’ wel even gaan winnen. Anders heeft hij gefaald. Zo gaat het altijd hier”, vindt iemand. „Kijk maar hoe het anderhalve week geleden in Amsterdam ging bij Ajax tegen Tottenham.”

„Duncan is gewoon goed, hij gaat winnen”, meent een ander. Aan zijn liedje Arcade kan het niet liggen. De stemmers zijn dik tevreden over zijn optreden in de halve finale, ook al was het een act zonder veel visueel spektakel, met slechts een piano en een vliegende bal.

Een respondent vindt de show zelfs wat saai en vermoedt dat de Nederlandse inzending daarom niet gaat winnen: „Het had toch wel wat uitbundiger gekund. Ik ben bang dat de kijkers in andere landen meer sensatie willen.” Volgens anderen is de soberheid van het nummer juist het pluspunt.

„Het blijft onvoorspelbaar”, klinkt het dan ook. „Kijk naar de winnaar van vorig jaar. Israël, met dat gekke kippenlied. Of een paar jaar geleden Oostenrijk met Conchita Wurst, de vrouw met een baard.”

Songfestivalliefhebbers verheugen zich op de uitzending van vanavond, al zijn ze over het commentaar van Jan Smit en Cornald Maas verdeeld. „Tenenkrommend die grappen van Jan Smit”, zo merkt een van de respondenten op. „Maar de vaste songfestivalkijker zal het wel fantastisch vinden.” Cornald Maas ziet men als deskundig: „Hij weet waar hij het over heeft.” Velen zagen afgelopen week de halve finales en schrokken van het soms „abominabele niveau” van de inzendingen. „San Marino, zo vals als een kraai, maar wel door. Albanië, wat een geschreeuw. En wat te denken van de IJslandse sm-act?” Sommigen vinden niet alleen Nederland kanshebber, maar noemen ook Rusland, Zwitserland, Zweden en Malta.

Gekeken wordt er wel volop vanavond, maar zelf stemmen doet nog geen tien procent. En daar zit meteen de crux. „Andere landen zijn veel fanatieker. Al die oostblokkers stemmen op elkaar. Al heeft Duncan nog zo’n mooi liedje, we hebben door de televoting geen kans.”

„Het is natuurlijk een corrupte, politieke bende met dat ondoorzichtige stemmen”, zo vindt een ander. „Er doen ook veel te veel landen mee.” En: „Duncan verdient het zo om te winnen, maar het kan misgaan als buurlanden elkaar punten gaan geven. Als dít lied niet wint, dan moeten we echt gaan nadenken om niet meer mee te doen.”

„Het is nog lang geen gelopen koers, maar ik hoop dat Duncan Laurence hoog komt of nog mooier, dat hij wint”, schrijft iemand. „Het is heel puur en mooi gezongen, hij doet alles zelf. Geen gespring of gekke kleding. Ik duim voor je!”

„Wij zijn geen superfans”, stelt een andere deelnemer. „Maar Duncan maakt het weer leuk om ouderwets zin te hebben in het hele gebeuren. Wat de uitslag ook wordt, je mag trots zijn op jezelf.”