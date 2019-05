’Fantastische reclame voor ons land’

Natuurlijk moeten we het Songfestival organiseren als Duncan vanavond wint! Geen twijfel mogelijk. Ik hoop zo dat hij het gaat doen voor Nederland! Duncan is een heerlijke zanger en het nummer is fantastisch. En het is een mooi, puur mens. Ik gun het hem zo. En ik gun het ons allemaal. Want het is toch heerlijk om met z’n allen een trots gevoel te hebben? Wat kan daar nou mis mee zijn?