’Laat dat songfestival maar komen!’

Dus, zo zeggen veel reageerders bij Telegraaf.nl: „Laat maar komen, dat Eurovisie Songfestival.”

Wie tegen is, hanteert in het algemeen een bescheiden setje argumenten: 1. De organisatie van het festival kost miljoenen, en 2. Het niveau van het festival is in de loop der jaren zo vreselijk gekelderd, dat je daaraan niet eens moet willen meedoen…

Om met het eerste te beginnen: Gmol18954 vraagt zich af waarom de organisatie van een liedjesfeest zoveel moet kosten. „Grote muziekshows in Duitsland kosten niet zo veel en zijn net zo mooi opgezet.” Martinweener weet wel een andere bestemming voor dat geld: „Besteed dat maar liever aan de ouderenzorg, of iets dergelijks. Absurd gewoon.” Dat vindt Hendrik G. ook: „Ik moet er niet aan denken dat er belastinggeld aan deze ongein wordt besteed. Geef ik het nog liever aan de Grieken!”

Bergshoeff554 reageert op rijm: „Kost veel te veel poen, dus niet doen.” Verder snapt hij het argument van ’Holland promotie’ niet: „Reclame voor Amsterdam wilde men juist gaan inperken, omdat er al veel te veel toeristen komen!”

Het is het geld dus niet waard, zo zegt een aantal Telegraaf.nl-bezoekers. Vooral ook door het karakter van het festival, dat - zo vinden zij - inmiddels veel minder gaat over de liedjes en de kwaliteit dan over het visuele geweld en de ’act’.

PeterGooi hoopt alleen al daarom dat Duncan niet wint: „Dit hele circus heeft niets meer te maken met waar het ooit voor stond. Vroeger wonnen de landen met mooie en pakkende liedjes in hun eigen taal. Tegenwoordig is het alleen maar een commerciële draak. Het is net alsof de Voice of Holland draait om alles behalve de voice.” Geen fan dus, en dat geldt ook voor Ed- Haarlem: „Gezien het feit dat het al jaren geen songfestival is maar een rariteitenkabinet, verbaast het mij überhaupt dat wij nog meedoen. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die op een zaterdagavond niets beters te doen hebben en hier naar kijken.”

Het is daarnaast nog maar de vraag of een Songfestival in Nederland wel 25 miljoen euro moet kosten, schrijft Empieters: „Het is gewoon een liedjeswedstrijd. Dat hoeft heus niet zo duur te zijn.”

"Het kost veel geld, maar er wordt ook veel geld verdiend"

De voorstanders dan; die zijn toch nog in de meerderheid. Over de kosten moeten we niet zeuren, zegt bijvoorbeeld Ello Onbekend: „De NPO slokt 680 miljoen euro op per jaar, laat ze die 25 miljoen maar hier aan uitgeven. Een paar ’reisprogramma’s’ minder zal niemand missen.” Ook Martijnsawyer227 ziet kansen: „In Nederland hebben we best geld om zo’n festival te organiseren. In andere landen die armer zijn dan Nederland organiseren ze het ook. En het hoeft allemaal niet luxe en uitgebreid, het gaat toch vooral om de liedjes. Laten we daarin het goede voorbeeld geven en een sober, milieuvriendelijk festival organiseren.”

Ouwe dibbes neigt ook naar de positieve kant: „Als je besluit om als land mee te doen aan het Songfestival, neem je ook het ’risico’, dat jouw zangers of zangeressen gaan winnen. En in de spelregels staat nu eenmaal dat het winnende land het jaar daarop het festival organiseert. Het is natuurlijk ook een hele eer, als je wint. Het kost veel geld, maar er wordt ook veel geld verdiend. Denk maar aan de hotel- en horecasector. En aan de naamsbekendheid van het schone Amsterdam.” Kritiekloos is Ouwe dibbes echter niet: „Triest is natuurlijk wel, dat de gemeenteraad van Amsterdam een anti-toeristenbeleid voert. Nota bene de ooit zo gastvrije stad, die nu in zichzelf gekeerd is.”

De plus-kant wordt ook door RL1768 opgemerkt: „Met een beetje economisch inzicht weten we dat de opbrengsten wel zeker vele malen hoger zullen uitpakken (dan de kosten, red.).”

"Het is een prachtige inzending"

Dan hoeven we dus alleen nog maar te winnen. Kat in het bakkie. Of niet? „Nee,” zegt bijvoorbeeld Karel 1955: „Kijk naar de laatste 10 jaar. Daar won nooit een land op zingen, maar op uiterlijk of op volkomen belachelijke acts.” Korneel ziet dat ook somber in: „Het zal wel net zo gaan als ieder jaar: de mensen uit het Oostblok krijgen de punten.”

Juffrouw Johanna wil de huid ook nog niet verkopen: „Wat een verbeelding hebben ze weer dat wij gaan winnen... Net of het al vaststaat. Het euro songfestival is een show geworden voor bevriende buurlanden; ze stemmen op elkaar of ze nu kunnen zingen of niet. En Nederland heeft geen buurlanden die nog meedoen...:

Maar er is goede hoop op een mooie afloop. Want ’onze’ inzending loopt over van kwaliteit: Even serieus zegt: „Het is een prachtige inzending en met de gehele presentatie en onvoorwaardelijke inzet kan Duncan Laurence zich met zekerheid terecht onderscheiden door zijn kunstzinnige schoonheid en poëzie van een hoog gehalte.”

En als het vanavond dan goed afloopt, dan moeten we gewoon volgend jaar een spetterende show organiseren, zegt Kaatje55: ”Grote kans dat Nederland wint met Duncan en zijn prachtige lied en ik gun het hem van harte. Het wordt weer eens tijd dat Nederland wint, dus niet gaan miepen over de kosten.”