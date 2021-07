’Schuld niet bij jeugd leggen’

Is men vergeten dat ouderen zich ook vaak niet aan de regels hielden? Hoe vaak heb ik me niet geërgerd aan mensen die, ondanks de oproep alleen te winkelen toch met z’n tweeën in de supermarkt rondliepen en medewinkelaars beletten om hun artikelen te nemen, omdat men twee karren breed stond te dubben over hopjesvla. Te makkelijk, om nu de jeugd, die het langst moest wachten op een prik en die ook alle vrijheden moesten inleveren, te verwijten dat zij de nieuwe besmettingen hebben veroorzaakt.

W. Praal,

Capelle aan den IJssel