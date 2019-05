Stelling: Diversiteitsdag goed idee

De zogeheten diversiteitsdag rukt op. In steeds meer cao’s (bijv. bij de banken) worden afspraken gemaakt over een ’vrije feestdag’ naar keuze: verlof dat is in te zetten voor het Suikerfeest, maar ook bijvoorbeeld voor Chinees Nieuwjaar, Leids Ontzet of de maandag van carnaval. Daarvoor is dan vaak een vrije Goede Vrijdag gesneuveld. Vindt u dit een goede ontwikkeling of niet? De Stelling van de Dag luidt: Diversiteitsdag goed idee.