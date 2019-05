Verdikkeme. Daar zit hij dan. Diep weggestopt in een kerker onder de Tempelberg. Een gevangenis waarvan niemand het bestaan ook maar vermoedt. Vervuild en in lompen gehuld. Hoe lang al? Weken? Maanden? Jaren? Hij weet het niet meer. Peinzend draait Tunahan Kuzu een krulletje in zijn gevangenisbaard.