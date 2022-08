Premium Het beste van De Telegraaf

Een ondoordringbaar woud van 24 borden

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Hier volgt een bericht uit Het Reservaat. Indien u een lollig cursiefje over het biggenwerpen in Noordergat (Fr) prefereert, dan wel een literaire beschouwing aangaande het ’Waar schijt de koe’-festijn in Vrouwleuntjedijke (Z), verdient het wellicht aanbeveling deze rubriek ditmaal over te slaan (u ziet: niet zodra begeef ik mij binnen de hoofdstedelijke grenzen, of klassiek grotestadsdedain maakt zich van mij meester). Aan de andere kant kan het nooit kwaad iets op te steken over de manier waarop het hedendaagse ambtenarenapparaat in 020 werkt.