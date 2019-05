’Geen bizarre act nodig voor zege’

Het is gelukt, Duncan heeft na 44 jaar voor Nederland het Eurovisie Songfestival gewonnen en daar mogen we best fier op zijn!

Hij heeft immers de andere landen laten zien dat je geen bizarre act op hoeft te voeren om een resultaat neer te zetten!

Duncan verdient een grote pluim want hij heeft de eer van ons landje aan de zee enorm hoog gehouden. Hulde!

Willem Vizee, Tiel