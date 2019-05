’Duncan maakt het helemaal waar’

Na 44 jaar - de laatst keer was in 1975 - is het ons land gelukt om op het Eurovisie Songfestival 2019 de eerste prijs binnen te halen. Maandenlang al zijn de media euforisch en ook de bookmakers waren ervan overtuigd dat Duncan Laurence met zijn song Arcade ’glansrijk’ zou eindigen in Tel Aviv.

Gelukkig bleven dus ontgoocheling, teleurstelling en ontnuchtering ditmaal uit en zijn we vooral dit jaar met Duncans optreden beter en grootser naar voren gekomen dan in lange tijd tevoren.

We mogen vooral trots zijn op Duncan, die met de Grand Prix Eurovision Songcontest 2019 in zijn bagage naar ons land is teruggekeerd.

Het zal voor ons land volgend jaar nog een hele klus worden om dan het Songfestival georganiseerd te krijgen. Tip: in ieder geval niet zoals nu in Israël: toegeven aan buitensporigheid, exorbitantie, extremiteiten en vooral verkwisting van geld aan dit toch in alle opzichten pompeuze en extravagante circus.

Rens Kuijten, Nuenen