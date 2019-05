Songfestival: Ze maakten het spannender dan het was

Amsterdam - Spannend, vond u? Jazeker, de strijd om het beste Eurovisie Songfestival-lied was spannend. Maar laten we wel wezen: ze maakten het veel spannender dan het was. In werkelijkheid had Duncan Laurence het festijn met zijn prachtige Arcade – hij is een terechte winnaar – al gewonnen voordat de laatste twee resultaten werden doorgegeven. Nadat bekend was gemaakt dat de televoters hem 261 punten hadden gegund, waarmee hij op een totaal van 492 punten kwam, kon hij niet meer door Zweden en Noord-Macedonië worden ingehaald.