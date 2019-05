’Leer EHBO buiten school om’

Zonder meer een goed initiatief lijkt me. Maar moeten we het onderwijspersoneel met nog meer nevenactiviteiten naast het gewone lesgeven gaan belasten?

Ik denk dat het beter is als EHBO Nederland zich meer kan gaan richten op sportverenigingen. In plaats van de pupillen en aspiranten van de o.a. voetbalverenigingen een uur te laten trainen, kan men dan eens per maand een EHBO-les geven bij de verenigingen.

Ik weet bijna zeker dat de sportverenigingen dit initiatief met open armen zullen ontvangen. Hoe meer leden er bij een sportvereniging een eerstehulpdiploma hebben, hoe meer zekerheid er zal wat betreft reddend optreden bij een calamiteit.

EHBO en sportverenigingen, sla de handen in elkaar en belast het onderwijspersoneel niet met nog meer activiteiten naast het gewone lesgeven.

Ronald Kranenburg, Lisse