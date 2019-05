Stem op rechts strategisch

Het is niet de Europese Unie die bepaalt of een land de unie verlaat. Dat is aan de regering van dat land. Ondanks dat je in de Europese Unie wilt blijven, heeft stemmen op een rechtse partij wel degelijk zin.

De rechtse partijen kunnen van binnen uit het Europese parlement hervormen en een einde maken aan het geldverslindende beleid en het regelzieke gedrag.

Strategisch stemmen noemen ze dat.

E. Smit, Amstelveen