’Overheid schiet zichzelf in de voet’

Weer worden er minder bouwvergunningen verleend, maar liefst 24% minder in het vorige kwartaal, vanwege het ’modeverschijnsel’ stikstofproblematiek. Intussen neemt de stroom immigranten gestaag toe en mogen geaccepteerde en uitgeprocedeerde asielzoekers op kosten van de gemeenschap hun verblijf continueren vanwege zgn. schrijnende gevallen.

Als er dan ook nog in het buitenland werving wordt gedaan om bedrijven met personeel zich in Nederland te laten vestigen, tja, dan blijft er weinig over voor de gewone Nederlanders ten aanzien van betaalbare woningen.

D.R. de Wit, Uithoorn