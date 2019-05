Voordeel voor Ajax door VAR

In minstens 15 van de 34 competitiewedstrijden die Ajax speelde, was de stand na 70 minuten spelen nog gelijk of stond Ajax zelfs achter. De wedstrijdstatistieken bevestigen dit. Wedstrijden waarin een overwinning nog niet zo zeker was. In al deze wedstrijden greep de VAR in met een op zijn minst twijfelachtige maar meestal zeer discutabele beslissing (penalty, rode kaart, afkeuren zuiver doelpunt), steeds in het voordeel van Ajax waarna deze wedstrijden alsnog kantelden in het voordeel van Ajax. Als er van deze 15 duels inderdaad acht op eigen kracht zouden zijn gewonnen, vier gelijke spelen en drie verloren wedstrijden dan heeft Ajax minimaal 13 punten te veel gekregen. Het onderbuikgevoel van veel PSV-fans die al deze wedstrijden op de voet hebben gevolgd, is volkomen terecht. Ik hou mijn hart vast voor de jaren die komen gaan. Dit doet overigens niets af aan de prestaties van Ajax in de Champions League.

Patrick van Heeswijk,

Gemert