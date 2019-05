’Laat links aan de zijlijn staan’

Een volgend kabinet zonder GroenLinks is ’haast ondenkbaar’ zei Jesse Klaver afgelopen weekend op de dertigste verjaardag van zijn partij.

Het Nederlandse volk is gewaarschuwd. Kijk maar naar Amsterdam waar het (groen)linkse stadsbestuur de vaart er behoorlijk in heeft zitten. De hoofdstedelingen worden in toenemende mate geconfronteerd met omstreden maatregelen uit de linkse koker; recent weer de regel van de vegetarisch hapjes bij officiële gelegenheden.

Amsterdam moet nog drie jaar door met dit beleid, maar laat Nederland over twee jaar toch alsjeblieft zorgen, dat de ’linkse kerk’ andermaal aan de zijlijn blijft staan.

Peter J. Hoevenaars,

Hellevoetsluis