Brief 1: ’Probeer angel uit conflict te halen’

Voor de inval in de Oekraïne werd ook al gedreigd dat de uitbreiding van de NAVO ernstige gevolgen zou hebben voor de Europese veiligheid. De inval heeft inmiddels een averechts effect. In plaats van verzwakking is een versterking en zelfs een uitbreiding met Zweden en Finland aan de orde. De export van grondstoffen naar Finland is inmiddels gestopt. De strijd in de Oekraïne verloopt ook niet volgens Russisch plan. Wij zien een ongemotiveerd Russisch leger dat grote verliezen lijdt. De vraag is steeds opnieuw hoeveel druk zet je op Rusland? En hoeveel gezichtsverlies is men daar van plan te accepteren? Onder grote druk wordt alles vloeibaar. De oorlog by proxy tussen Rusland en de VS wordt met de dag gevaarlijker. Ook al gaat het in tegen het rechtsgevoel van vrijwel iedereen is het toch zaak de angel uit dit conflict te halen. Geef de Russen de mogelijkheid zich zonder te veel gezichtsverlies terug te trekken. En bevestig nogmaals dat de NAVO een verdedigingsmacht is en er van enige dreiging nimmer sprake kan zijn. Het dagelijks toenemende risico dat dit escaleert maakt steeds meer mensen erg onrustig.

Oane Jansen, Leeuwarden

