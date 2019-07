Mijn haren waren al vier dagen niet meer gewassen - geen water in je ogen! en ik kwam langs kapsalon Yes, waar ik binnenliep om te vragen of ze misschien mijn haren konden wassen. Alleen maar wassen - graag! Kom maar binnen. Airco. Glas water. Heerlijk. Ze waste mijn haren, heel voorzichtig en ik vroeg wat ik moest betalen. ’Helemaal niks mevrouw, fijn dat ik kon helpen’. Hoe geweldig is dat!

Antoinette van den Hoogen