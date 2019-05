Uitslag stelling: ’Feestdagen moeten blijven’

De meerderheid is tegen het inruilen van christelijke feestdagen tegen vrije feestdagen naar keuze, of dat nu gaat om Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag of Tweede Paasdag, c.q. Pinksterdag. De meeste opponenten vinden de introductie van het diversiteitsverlof een handreiking naar mensen met een andere religieus-culturele achtergrond. Het schrappen van onze feestdagen tast volgens hen de christelijke wortels van onze samenleving aan. Zo schrijft een tegenstander van het diversiteitsverlof: „We zijn een christelijk land, we hoeven onze traditionele feestdagen niet in te ruilen voor feestdagen van andere culturen. Zij horen zich aan ons aan te passen, anders zijn we onze identiteit kwijt.” De angst voor het verlies van onze cultuurhistorische eigenheid klinkt door in veel reacties.

Sommige, meer praktisch ingestelde, deelnemers vinden een ’vrije feestdag naar keuze’ nonsens omdat zij menen dat werkenden al genoeg verlofdagen hebben. „We leven in een 24/7 economie, zijn een zogeheten multiculturele samenleving en we barsten van de vrije dagen. We kunnen deze dan toch opnemen wanneer we willen?”, vraagt één van hen zich af.

Maar het is de vraag of werkenden zelf kunnen bepalen wanneer zij vrij zijn. Verlof is veelal afhankelijk van de toestemming van de baas. Bovendien hoeft een werkgever ook op officiële feestdagen niet vrijaf te geven. Er is geen wet die dat verplicht. Zo is Goede Vrijdag een officiële feestdag maar hebben veel mensen geen vrije dag. En op Bevrijdingsdag hebben veel mensen eens in de vijf jaar vrij.

Sommigen menen dan ook dat Nederlanders helemaal niet zo bevoordeeld zijn qua verlof. Een medestander merkt dan ook op: „Een diversiteitsdag is een goede ontwikkeling, maar niet ten koste van een christelijke feestdag. Gezien Nederland - in vergelijking met andere Europese landen - er nogal karig vanaf komt als het gaat om vrije feestdagen zou zo’n diversiteitsdag prima als een extra dag gegeven kunnen worden.” Meer dan de helft (57 procent) van de deelnemers vindt eigenlijk dat alle door de overheid aangemerkte feestdagen recht moeten geven op een vrije dag. Daarbij wordt vooral 5 mei het vaakst genoemd: „Bevrijdingsdag moet jaarlijks een nationale feestdag worden!”

Meerdere voorstanders van het diversiteitsverlof, een kwart van de respondenten, dragen buitenlandse voorbeelden aan. „Kijk naar Singapore waar er voor elk geloof wel een feestdag is. Het geeft ook een betere spreiding van feestdagen”, bepleit één van hen. En een geestverwant benoemt het voordeel van de persoonlijke vrijheid bij het opnemen van verlof voor een belangrijke dag: „Nederland krijgt te maken met diverse culturen en die kunnen dan hun eigen feestdag invullen. Mensen die gehecht zijn aan Goede Vrijdag kunnen deze dag gewoon houden door hun vrije dag hiervoor te gebruiken.”

Toch zijn er in deze groep voorstanders ook behoudende mensen, die alleen Goede Vrijdag willen opgeven voor een diversiteitsdag. „De rest zijn traditionele en vaste feestdagen. Niets aan veranderen!”