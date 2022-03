’Gebrek aan solidariteit richting burgers’

Alles wat voor de burger nadelig is kan altijd direct worden doorgevoerd maar o wee als er eens een regeling ten gunste van de burger moet worden aangepast of er geld richting de burger moet vloeien dan duurt dat altijd een eeuwigheid. Dit eenrichtingsverkeer is een politieke keuze. De overheid is alleen solidair met zich zelf en zijn eigen portemonnee. En wij staan erbij en kijken er naar.

B. van Dam, Leiden