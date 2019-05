Brief 2 ’Jong geleerd, oud gedaan’

Overigens is dit geen nieuw idee. Al in 1962 zag de rector van het toenmalige Casimirlyceum in Amstelveen het nut van een EHBO-cursus voor leerlingen in. Zo maakte ik als leerling kennis met EHBO. Daardoor kon ik, sindsdien mijn leven lang actief gebleven in het EHBO-werk, vaak bij ongevallen zinvol handelen. Nu mag ik als vrijwilliger EHBO-les geven in de hoogste groepen van een basisschool. Een tip voor de leerkrachten in het basionderwijs is, dat de landelijke EHBO-organisaties zoals Het Oranje Kruis en de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO voor de jeugd in die leeftijdsgroep uitstekend lesmateriaal hebben gemaakt. Jong geleerd is oud gedaan, ook als het om EHBO gaat.

Bob Berkemeier, Uithoorn

