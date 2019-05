’Strafbare feiten door Kroon’

Officieel is nu naar buiten gebracht dat is vastgesteld, dat Kroon bij zijn aanhouding drugsvrij was. Maar is dat zo bijzonder? En belangrijk? Ik ben dat mijn hele leven al. Maar het leidt alleen maar af van de zaak zelf. Wildplassen, gevolgd door openbare schennis der eerbaarheid, belediging van ambtenaren in functie én het uitdelen van een kopstoot aan een agent zijn de echte feiten waar het hier om gaat. Strafbare feiten die onomstotelijk vastliggen in een duidelijk proces-verbaal. Op zijn vroegst in het najaar komt de zaak voor, weet zijn advocaat nog te melden. Maar dat had ook wel eerder gekund. Bewijstechnisch is het een simpele zaak en een hamerstuk.

Jan Muijs, Tilburg