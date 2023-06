’Verdrag met Marokko stelt teleur’

Veroordeelde criminelen kunnen niet langer vluchten naar Marokko om gevangenisstraf te ontlopen, maar worden uitgeleverd aan Nederland en komen dus terug. Net als IS-vrouwen gaan ze de cel in en komen na vrijlating weer terug in onze maatschappij. Met alle gevolgen en risico’s van dien. En zo zijn we niet van een probleem af, maar hebben we er weer een aantal problemen bij. Principieel wellicht juist, maar wat laten we ons weer piepelen met dit verdrag.

Jan Pronk, Beverwijk