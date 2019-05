’Vliegpassagier steeds meer uitgekleed’

Aanvankelijk alleen nog financieel, maar of het daarbij blijft is de vraag. Hand- en/of ruimbagage, borrelnootjes, drankjes, maaltijden, extra beenruimte, toilet, koptelefoon, tv-schermpje, plaats aan het gangpad of raam, het zijn allemaal ’naakte’ feiten waar u extra voor moet betalen.

U kunt alleen nog van de extreem lage basisprijs genieten, door naakt het vliegtuig in te stappen – inclusief polstasje voor de papieren – en verder niets meenemen. Maar er bestaan helaas al plannen om ook uw eigen naakte gewicht in rekening te brengen.

Henk Mulder, Zwolle