’Rechtse crisis in Oostenrijk’

Zijn politieke positie geeft, gezien zijn twijfelachtige achtergrond, te denken over het vermogen van de Oostenrijkse politiek om een kandidaat voort te brengen die wel gezonde vragen stelt inzake vluchtelingenopvang en immigratie maar de oplossing niet zoekt in het promoten van een nazi gerelateerde aanpak. Ook zonder haat te zaaien is het mogelijk om binnen de grenzen van het betamelijke rechtse politiek te bedrijven. De onterechte associatie door linkse politici met het verwerpelijke gedachtengoed van extreem rechtse haatpredikers doet hier niks aan af. De miljoenen fatsoenlijke mensen die zich zorgen maken over immigratie en integratie verdienen een beschaafde volksvertegenwoordiger die hun opvattingen uitdraagt.

M. van Zeist, Apeldoorn