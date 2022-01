’Kaag niet op juiste plek’

Zij heeft geen enkele financiële achtergrond, wat zeer ongebruikelijk is voor deze functie. Aangezien mevr. Kaag het al niet kon bolwerken als minister op een gebied waar ze wel verstand van had (Buitenlandse Zaken) moeten we ons wel grote zorgen maken over de leiding van dit belangrijke departement. Dit is wel weer een schoolvoorbeeld van een politieke benoeming en de bestuurscultuur waar D66 juist zo tegen ageerde.

Peter van der Geest, Hillegom