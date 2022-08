Brief 3 ’Verzet vanwege asieltuig’

Staatssecretaris Eric van der Burg zou zich beter moeten verdiepen in de oorzaak van de zogenaamde ’weigerachtige’ gemeentes en de weerstand vanuit de lokale bevolking, meent F.W. Kauffmann.

De weerstand en weigering komt met name voort uit het feit dat er in elke groep asielzoekers een significant percentage ’tuig’ zit dat geen recht heeft op asiel, toch een aanvraag mag doen, in de langdurige opvang komt en zich vervolgens dagelijks misdraagt door diefstal, bedreiging, intimidatie, vechtpartijen en zelfs enkele malen per jaar poging tot doodslag. Afhankelijk van de grootte van het betreffende azc gaat het, in Albergen binnenkort, om tientallen tot, in mijn gemeente, een honderdtal criminelen die dagelijks worden losgelaten in de gemeente. Het is deze realiteit en de angst voor deze groep die weerstand oproept. Het recht op veiligheid van lokale bewoners zou niet ondergeschikt mogen zijn aan het recht op een asielaanvraag van criminelen.

F.W. Kauffmann, Cranendonck

