’Waterstofauto is de toekomst’

Waterstof is net zo schoon als elektriciteit, maar van het overschot aan gebruikte accu’s ben je af doordat waterstofauto’s zijn uitgerust met een brandstofcel. Daarnaast kun je waterstof gewoon tanken bij een station en gaat dit stukken sneller dan elektrisch opladen. Die hele rits aan laadpalen, die voor elektrisch rijden onontbeerlijk zijn, hebben we dan ook niet meer nodig. Kortom snel aan de slag hiermee, de toekomst zit zeker niet alleen in elektriciteit.

Jan Pronk, Beverwijk