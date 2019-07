Veel van mijn Russische vrienden zijn joods. Het gros reist tussen Rusland en Israël heen en weer alsof het een snelbusverbinding is. „Ik kan de Russische winters alleen maar doorkomen, als ik geregeld bij mijn familie in Tel Aviv zit”, vertelde mijn kroegmaat David me zeker honderd keer. „Hoe houd jij het hier uit?”