’Meer aandacht voor amateursport’

Ze gaan zelfs zover dat ze een overzicht maken de professionele sporten, in plaast van een andere groep sporters in beeld te brengen. De ’echte’ sport wordt bedreven door amateurs, die alles aan de kant zetten voor hun sport. Deze groep komt af en toe eens in beeld als er geen professionele evenementen zijn. Ze vergeten dat Studio Sport betaald wordt door de belastingbetalers.

Geef de ’echte’ sporters de zendtijd die ze zeker verdienen en kies eens niet voor geld en leuke tripjes.

Aart Bijvoet, Volendam